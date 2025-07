Campagne pour libérer les trottoirs et faire respecter la réglementation à Tunis

La municipalité de Tunis a mené une importante campagne visant à lutter contre l’occupation illégale des trottoirs et le non-respect des licences d’exploitation.

Cette opération s’est déroulée notamment dans les arrondissements de Bab Bhar et de la Médina, avec une mobilisation de divers services municipaux et des forces de l’ordre en vue de faire face à toutes les infractions et manquements liés à l’exploitation des trottoirs et à l’installation de parasols sans les autorisations requises, en violation des réglementations et lois en vigueur, ainsi que le non-respect des surfaces autorisées.

Dans ce contexte, la municipalité de Tunis a appelé, dans un communiqué publié ce vendredi 4 juillet 2025, les propriétaires d’établissements ouverts au public à régulariser leur situation dans les meilleurs délais.

Y. N.