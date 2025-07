Tunis | Affaire de « complot 2 » : Un verdict attendu le 8 juillet

Le comité de défense Rayen Hamzaoui a annoncé que le verdict dans l’affaire dite de « Complot contre la sûreté de l’État 2 » est attendu pour le 8 juillet 2025.

La même source évoque de longues heures de plaidoiries de dizaines d’avocats, ce vendredi 4 juillet 2025, qui se sont soldées par un report de l’affaire au mardi avec un verdict attendu le jour même.

Rappelons que la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près du tribunal de première instance de Tunis avait décidé de reporter le procès à ce jour et de le consacrer aux plaidoiries des avocats.

Parmi les accusés, on compte plusieurs anciens dirigeants et responsables, à l’instar de l’ancien maire de la ville d’Ezzahra Rayen Hamzaoui qui réfute toutes les accusations et affirme n’avoir aucun lien avec cette affaire.

Y. N.