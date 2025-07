Tunisie | Le Conseil de l’Europe rend à hommage à Feu Chawki Gaddes

Le Conseil de l’Europe a publié un message, ce vendredi 4 juillet 2025, pour rendre hommage au juriste, universitaire et ancien président de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP), Chawki Gaddes.

« Nous avons appris avec une immense tristesse, le décès de Chawki Gaddes, qui nous a quitté aujourd’hui. Chawki a milité pour défendre un droit fondamental : le droit de chaque citoyenne et citoyen à la protection de sa vie privée.

Le Conseil de l’Europe exprime sa gratitude à un cher partenaire et expert engagé dans la protection des données personnelles en Tunisie et dans la région.

Nous adressons nos profondes condoléances à sa famille, ses proches et à toutes celles et ceux qui ont travaillé à ses côtés.

Merci, Chawki, pour ton engagement et ton parcours inspirant »

Notons que Chawki Gaddes sera accompagné à sa dernière demeure demain samedi 5 juillet après la prière d’El-Asr à Soliman.