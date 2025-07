Tunisie | Gare aux crèmes solaires vendues en ligne et sans autorisation !

Le ministère de la Santé a alerté les citoyens sur les dangers des crèmes et écrans solaires vendues sans autorisation, notamment celles commercialisées en ligne ou sur le marché parallèle.

Via un communiqué diffusé ce vendredi 4 juillet 2025, le département de la Santé rappelle qu’avec la montée des températures estivales, protéger sa peau des rayons UV devient une nécessité, tout en insistant sur la nécessité d’utiliser un écran solaire qui respecte les normes de qualité et de sécurité.

Mettant ainsi en garde contre les produits de contrefaçon, pouvant contenir des substances nocives et n’offrant aucune protection adéquate, le ministère appelle à la vigilance contre l’oxybenzone, l’octinoxate, les parabènes et l’octocrylène…

Par ailleurs, le ministère recommande l’utilisation d’écrans solaires à base de composants naturels et sûrs, comme l’oxyde de zinc ou le dioxyde de titane. Il appelle ainsi les citoyens à s’assurer que le produit offre un indice de protection solaire SPF 50, garantissant une protection de 98 % contre les rayons UVB et offrant une double protection contre les UVA et les UVB.

Il est important de lire attentivement les étiquettes, de vérifier la composition, la date de péremption, et de ne pas utiliser de crèmes solaires ouvertes depuis plus de six mois, lit-on encore dans les recommandation du ministère qui recommande de conserver les produits à l’abri de la chaleur et de la lumière.

.