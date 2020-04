Proposition d’analyse des statistiques du Covid-19 en Tunisie

Afin de dégager un indicateur pertinent sur la tendance de la contamination en Tunisie, il serait opportun de dégager le ratio nombre des nouveaux contaminés sur le total des personnes testées par jour.

Par Abdellatif Toumi *

Il est vrai que l’échantillon de la population testée n’est pas représentatif mais il est pénalisant, c’est-à-dire qu’on aura un ratio surestimé par rapport à la totalité de la population tunisienne.

Ce ratio s’est situé au mois de mars 2020 entre 0,06 et 0,19 ce qui est relativement élevé, une baisse a été constatée à partir du 2 avril puisqu’il a atteint à un certain moment 0,008, et depuis cette date, il s’est situé entre 0,008 et 0,06 avec quelques exceptions près et une moyenne de 0,045.

Même cette période n’est pas homogène puisque depuis le 2 avril, on a observé deux tendances, celle du 2 au 10 avril où la tendance a été vers la baisse avec une droite de pente négative (-0,3) ce qui est très satisfaisant, mais à partir du 11 avril la tendance est vers la croissance avec une droite de pente positive (+0,5) sans compter les résultats du 18 avril que je considère exceptionnels. Ce virage peut être expliqué par ce qui a été observé depuis près de 2 semaines devant les bureaux de poste et dans les souks.

Dans le cas où l’observation du 18 avril sera confirmée durant les jours qui viennent on peut espérer la fin de ce malheur durant la première quinzaine de mai, sinon on risque un redressement du virus et on se retrouvera dans une situation similaire à celle du mois de mars, les mesures préventives représentant, pour l moment, l’essentiel dans la lutte contre ce virus.

* Consultant en développement, mise à niveau et sécurité industrielles.