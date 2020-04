Appel de la CGTT pour une protection sociale universelle

La Confédération générale tunisienne du travail (CGTT) et le Mouvement social citoyen (MOSC) ont lancé l’«Appel du 1er mai 2020 pour une protection sociale universelle et un revenu de base universel face aux impacts de la pandémie Covid-19», que nous reproduisons ci-dessous.

Le mouvement syndical a obtenu d’importants acquis pour les travailleuses et les travailleurs en matière de protection sociale, d’amélioration des conditions de travail, dont la réduction du temps de travail. Des acquis des luttes passées et commémorées chaque année, le 1er Mai, jour de Fête du travail.

Aujourd’hui, le mouvement syndical international, en alliance avec les organisations des sociétés civiles dans le monde, est appelé à répondre à la catastrophe majeure de la pandémie Covid-19 dans une économie mondialisée. Cette pandémie est une menace planétaire qui déborde les systèmes sanitaires partout dans le monde.

Son danger est encore plus élevé dans les pays du Sud.Son impact social est catastrophique car des millions de travailleurs et travailleuses et des couches sociales vulnérables partout dans le monde sont menacés de chômage, de précarité et même de famine.

Faute de coordination inappropriée par les institutions internationales et d’absence de bonne gouvernance mondiale, la riposte à ce danger majeur s’effectue aujourd’hui en ordre dispersé, alors que nous avons besoin d’une réponse planétaire. Le mouvement syndical mondial, les organisations des sociétés civiles dans le monde, l’OIT, l’ONU et les institutions spécialisées sont tenus de promouvoir la solidarité entre les peuples, car la pandémie est mondiale.Au-delà de la pandémie, nous devons promouvoir un nouvel ordre mondial politique, économique, social et environnemental équitable et solidaire, et adopter une nouvelle gouvernance politique et économique.

La Fête du Travail du 1er mai 2020 est l’occasion de porter collectivement cette action, dans la continuité de l’initiative que nous avons proposée avec la Pétition adressée au Secrétaire Général de l’ONU pour une réunion d’urgence de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies en vue d’organiser la solidarité mondiale contre la pandémie du coronavirus.

Nous lançons un Appel urgent pour la mise en place partout dans le monde d’une protection sociale universelle et d’un revenu de base universel.

A cette fin, nous proposons que des Fonds de Solidarité soient mis en place dans chaque pays ainsi qu’un Fonds de solidarité mondial sous l’égide de l’OIT et l’ONU. Le financement de ces fonds de solidarité sera assuré par une taxation des transactions financières comme levier et par d’autres modalités qui doivent être discutées et négociées entre les institutions internationales (OIT, ONU, OMC, OMS…). Ce dispositif devra s’accompagner de l’annulation des dettes des Etats des pays du Sud.

La santé et l’éducation sont des valeurs humaines qui n’ont pas de prix, mais un coût et une dépense qui justifie et appelle la solidarité nationale et internationale.

Vive le mouvement syndical mondial citoyen

Vive la Solidarité internationale !

Pour les initiateurs, la CGTT et le MOSC

Habib Guiza

