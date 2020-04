Covid-19 : Orange Tunisie se mobilise contre la pandémie

Partis très tôt mercredi 22 avril 2020 du siège de l’opérateur, au centre urbain nord de Tunis, les bénévoles d’Orange Tunisie ont pris la route vers plusieurs régions tunisiennes pour accomplir leur devoir envers la patrie : distribuer des équipements médicaux à 4 hôpitaux, dont le personnel est fortement mobilisé contre la propagation du coronavirus.

Par Zohra Abid

Le cortège de véhicules a parcouru 4000 km en aller-retour, qui plus est, en une seule journée, pour acheminer des cartons de thermomètres infrarouges, électrocardiographes, aspirateurs de mucosité, brancards, combinaisons médicales, masques chirurgicaux, blouses jetables, gants stériles, bavettes, masques FFP3 réutilisables, masques FFP2, lunettes de sécurité à leurs destinataires au CHU La Rabta à Tunis, aux hôpitaux de Bargou (Siliana), Ghardimaou (Jendouba) et Kasserine. Dans ce dernier établissement, on a constaté un grand manque de thermomètres, souligne responsable d’Orange Tunisie.

A l’aide de la Tunisie confinée !

En cette période de forte demande d’équipements hospitaliers, il n’était pas facile de trouver dans le marché les quantités demandées par ces hôpitaux. Au total, 1 150 demandes de dons étaient parvenues à l’opérateur sur la plateforme M3ak (traduire: avec toi) d’entraide solidaire, qu’il avait mise en place le 20 mars dernier et disponible sur ce lien web m3ak.orange.tn ainsi que sur Google Play. «Il a fallu se démener, jour et nuit, auprès de plusieurs fournisseurs pour se faire livrer les commandes, et ce n’était pas facile ! Mais les équipes d’achat se sont farouchement mobilisées», ajoute le responsable, visiblement fier du dévouement de cette équipe, solidaire et patriote.

«Il y a eu sur cette plateforme 20.000 téléchargements», ajoute le même responsable, tout en rappelant que les salariés bénévoles, dans pratiquement toutes les régions où l’opérateur est déployé, «ont démontré leur dévouement pour la cause de la patrie, de cette Tunisie confinée et qui a besoin des apports de tous ses enfants». Un seul bénévole répond jusqu’à 10 demandes voire plus par jour. «Nous avons constaté, en cette période de crise sanitaire, un sentiment la grande solidarité», témoigne le responsable d’Orange. M3ak d’Orange, qui était l’un des vecteurs de cette solidarité, a mis en contact les bénévoles et les citoyens et permis à chaque Tunisien, là où il se trouve, de contribuer à sa manière à la lutte contre la pandémie du coronavirus.

«Les bénévoles proposent d'aider leurs concitoyens durant cette période de confinement, décidée par le gouvernement. Cette aide consiste à répondre aux demandes d'aides médicales ou alimentaires, tout en tenant informés les citoyens des dernières actualités sur le virus et des exigences de protection individuelle et collective», souligne encore notre interlocuteur.







Tous ensembles, main dans la main, au service de la patrie

Orange Tunisie et ses partenaires de cœur ont donc lancé, en collaboration avec le ministère de la Santé, 2 initiatives digitales pour aider à freiner la propagation du coronavirus. Les experts de l’Ecole du Code, Orange Developer Center, ont développé en un temps record, dans le contexte contraignant de l’urgence sanitaire, et en travaillant 24 heures sur 24 et 7 jour sur 7, cette plateforme numérique, M3ak, en versions web et mobile et dans les 2 langues (arabe et française). Cette application, 100% gratuite, s’est révélé de très grande utilité en ces jours où tout le monde a besoin de tout le monde.

«Suite à la forte demande de visières de protection pour les professionnels de la santé, 3 associations partenaires d’Orange, Association Jeunes Science de Tunisie (AJST), El Space et Djagora, qui gèrent les 6 FabLabs solidaires de Tunis, Sfax et Gabès, soutenus par la Fondation Orange, se sont lancées dans la fabrication de ces visières à partir de polypropylène grâce aux découpeurs laser. Le premier lot compte 30.000 visières. Et les mêmes équipes sont complètement mobilisées pour répondre aux demandes qui s’enchaînent», raconte à responsable d’Orange Tunisie.

Et ce n’est pas tout ! L’opérateur, fidèle à sa vocation d’entreprise citoyenne, a, dès le commencement de la période du confinement, à la mi-mars dernier, mobilisé ses équipes pour assurer à ses clients «Entreprise» la continuité des services en leur fournissant des solutions adaptées à cette période de grande consommation d’internet en termes de solutions fixe et mobile ainsi que des offres de connectivité sécurisée adaptées au moment et permettant la mise en place du système de télétravail avec des accès sécurisés. Il faut bien que la vie continue et que les entreprises restent en contact avec leurs employés, partenaires et clients, tout en assurant la protection de tout le monde. Le confinement ne doit pas être synonyme de démobilisation, d’autant que la technologie apporte des solutions précieuses à cet égard.

Les étudiants, contraints par l’arrêt des cours présentiels, ont cherché des solutions du côté du e-learning et de l’enseignement à distance. Et c’est ainsi que, suite à l’annonce du confinement général par le président de la république et à la demande faite par le ministère des Technologies aux 3 opérateurs d’offrir la connexion internet sur les réseaux mobile, Orange Tunisie a répondu favorablement à cet appel et permit à un grand nombre d’étudiants de suivre les cours en ligne.

Le couffin de ramadan est aussi au rendez-vous

La veille du mois saint de ramadan, qui a commencé aujourd’hui, vendredi 24 avril, en pleine période de confinement et de couvre-feu, Orange Tunisie, n’a pas dérogé à ses habitudes et a mobilisé ses équipes, 3 jours durant, pour distribuer aux familles nécessiteuses, même dans les endroits les plus reculés du pays, ce qui est communément appelé chez nous «le couffin de ramadan» : un carton d’aides diverses (produits alimentaires et de propreté). Cette fois-ci, tous les employés d’Orange Tunisie, cadres de direction et simples salariés, ont mis la main à la poche pour remplir les camions et permettre la distribution à temps. De manière à ce que tous les Tunisiens puissent commencer le jeûne de ramadan sous les meilleurs auspices. Et avec le moindre souci…