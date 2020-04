Le ministère des Affaires sociales dément : «Le nombre de décès des retraités n’a pas augmenté»

Partagez 0 Partages

«Contrairement aux rumeurs diffusées par certaines parties, il n’y a eu aucune hausse du nombre de décès des retraités. Les données de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et de la Caisse nationale de retraite et prévoyance sociale (CNRPS), démontrent que le nombre a même plutôt baissé», indique le ministère des Affaires sociales.

Cette précision du ministère a été publiée dans la soirée du samedi 25 avril 2020, pour démentir des informations diffusées par des médias, ayant alerté sur une hausse du nombre de décès des retraités.

«Nous fournissons ainsi les informations et les données nécessaires afin de répondre à toutes les interrogations, dans le cadre de notre engagement à respecter les principes de la transparence et de l’accès à l’information», a ajouté le ministère, en publiant les derniers chiffres des décès des retraités en comparaison avec la même période de 2019 et 2018 :

Au cours des quatre premiers mois de 2020 (jusqu’au 14 avril 2020), 2.252 décès ont été enregistrés parmi les retraités de la CNRPS, contre 3.274, au cours de la même période de 2019 et 3.105 , en 2018.

Quant aux retraités de la CNSS, le nombre de décès enregistrés du 1er janvier au 22 avril 2020, est de 2.076, contre 5.371 en 2019, et 5.702 en 2018.

Y. N.