Amen Bank annonce un produit net bancaire en repli de 0,2% au 1er trimestre 2020

Partagez 0 Partages

Les indicateurs d’activité d’Amen Bank relatifs au 1er trimestre 2020 font ressortir un produit net bancaire (PNB) de 95,6 millions de dinars tunisiens (MDT), contre 95,8 MDT pour la même période de 2019, soit une baisse de 0,2%.

Les crédits à la clientèle, nets des provisions et d’agios réservés, sont passés de 5 840,3 MDT à fin mars 2019 à 5.670,7 MDT à fin mars 2020, enregistrant ainsi une régression de 169,7 MDT (-2,9%).

Les dépôts et avoirs de la clientèle sont établis à fin mars 2020 à 5.661,3 MDT soit une progression de 149,2 MDT (-2,7%) par rapport à fin mars 2019.

Les ressources longues provenant des emprunts et ressources spéciales ont atteint 886,5 MDT enregistrant ainsi une hausse de 19 MDT par rapport au 31 mars 2019. Cette évolution s’explique principalement par des nouveaux tirages sur les lignes extérieures, atténués par les annuités venant à échéance courant la période.

Les commissions en produits ont enregistré une hausse 1,6 MDT soit 6% par rapport à la même période en 2019, cette évolution est impactée par les mesures prises par la banque face à la pandémie, en offrant la gratuité de certains services.

Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une augmentation de 0,9 MDT ou 0,4% par rapport à la même période en 2019.

Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une hausse de 1,1 MDT, passant de 120,2 MDT durant le premier trimestre 2019 à 121,3 MDT pour la même période de 2020.

Le coefficient d’exploitation, qui intègre la charge de contribution au fonds de garantie des dépôts bancaires introduite depuis 2018, a atteint 42,2% au titre du premier trimestre de 2020 contre 39% pour la même période de 2019 soit une hausse de 3,2 point de pourcentage.

Hors la charge de contribution au fonds de garantie des dépôts bancaires, le coefficient d’exploitation s’établit à 38,5% au titre du premier trimestre 2020 contre 35,6% pour la même période de 2019.

Amen Bank se mobilise face au Covid-19

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, Amen Bank a activé son plan de continuité d’activité, conforme aux standards internationaux, qui assure la poursuite de ses services et de ses transactions. De plus, une cellule de veille interne a été mise en place pour intervenir rapidement, en cas de dysfonctionnement. Cette cellule est en contact quotidien avec la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Par ailleurs et en concrétisation des mesures édictées par les circulaires BCT n° 2020-7 et 2020-8, Amen Bank s’est mobilisée afin d’apporter tout son soutien à sa clientèle, à travers notamment la suspension du remboursement des échéances en principal et intérêts ainsi que le report de remboursement des crédits bancaires sur la période restante du crédit initial plus 7 mois, au profit des clients particuliers dont les revenus mensuels ne dépassent pas les 1.000 dinars et 3 mois pour les particuliers dont les revenus mensuels dépassent les 1.000 dinars.

Cette mesure, qui concerne tous les Tunisiens, retraités inclus, qu’ils soient résidents ou non en Tunisie, n’entraînera pas de frais supplémentaires en intérêts, commissions et autres charges bancaires.

Source : communiqué.