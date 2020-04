L’UBCI Reporte son AGO à une date qui sera fixée ultérieurement

L’Union bancaire pour le commerce et l’industrie (UBCI) informe ses actionnaires et le public que son conseil d’administration, tenu le 23 avril 2020, a décidé du report de la tenue de l’assemblée générale ordinaire (AGO) initialement prévue pour le 30 avril 2020, à une date qui sera fixée ultérieurement et ce compte tenu des circonstances sanitaires actuelles.

Le conseil a également validé la suspension de distribution de dividendes au titre de l’exercice 2019 en se référant à la note Banque centrale de Tunisie (BCT) N°2020-17 du 1er avril 2020.

L’UBCI invite ses actionnaires à consulter ses états financiers au 31 décembre 2019 publiés sur les sites du Conseil du marché financier (CMF) et de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) en date du 1er 4 avril 2020.

«L’UBCI tient à rassurer ses actionnaires sur la solidité financière de la banque. Dans ce contexte de crise sanitaire, notre priorité est de garantir à l’ensemble de nos clients la poursuite de leurs activités ainsi de leur apporter les solutions de financement et d’accompagnement adaptées durant cette épreuve inédite. Pour cela, l’UBCI a mis en place un plan de continuité d’activité lui permettant de maintenir la totalité des services bancaires à travers l’ensemble de son réseau commercial et de ses diverses équipes centrales», souligne la banque dans un communiqué.

