Coronavirus : 43 guérisons à Ben Arous

Le gouvernorat de Ben Arous (sud de Tunis) a annoncé aujourd’hui, mardi 28 avril 2020, que le nombre de guérisons du coronavirus s’élève, à ce jour, à 43, en précisant que sur les 93 personnes contaminées, 14 sont hospitalisées.

Dans un communiqué, le gouvernorat de Ben Arous a publié un bilan depuis l’apparition de la pandémie, qui a touché 10 villes : Hammam-Chatt avec 7 cas, Hammam-Lif (10), Ezzahra (23), Boumhal (10), Radès (16), Médina Jedida (15), Megrine (2), El-Mourouj (7), Fouchana (2)et Mornag (1).

La pandémie a touché 52 femmes et 41 hommes et 27% des contaminations sont importées, les autres sont locales, ajoute le communiqué, en précisant que sur les 43 guérisons enregistrées à ce jour, 17 sont d’Ezzahra, 7 de la Medina Jedida, 6 de Radès et 3 de Boumhal.

A ce jour, personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus : deux originaires de Hammam-Lif, une de Medina Jedida et une autre d’Ezzhara.

Y. N.