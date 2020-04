Report de la plénière consacrée à l’examen des 2 projets de loi sur des accords avec le Qatar et la Turquie

«Le gouvernement a envoyé une correspondance à l’Assemblée pour demander le report de la plénière consacrée à l’examen des 2 projets de loi sur des accords avec le Qatar et la Turquie. La pression que nous avons exercée a porté ses fruits et la plénière a été reportée», a annoncé la députée Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL) qui avait saisi, hier, la justice pour faire suspendre l’examen de ces projets de loi controversés.

Dans une vidéo publiée cet après-midi, mardi 28 avril 2020, la députée PDL, a remercié tous ceux qui ont soutenu sa démarche en assurant que ce premier pas est positif mais insuffisant et qu’il faut faire annuler ces projets de loi, une bonne fois pour toute, «pour sauver la souveraineté de la Tunisie, et empêcher la Turquie et le Qatar exercer une mainmise sur l’économie nationale, avec la complicité des Frères musulmans (Ennahdha, Ndlr)».

تأجلت الجلسة العامة.. تسقط الاتفاقيات المشبوهة.. دخلوا بعضهم… ارتبكوا و اختلفوا وانقسموا.. أمام صمود الشعب التونسي الذي أعلن موقفه برفض امضاء الاتفاقيات التي ستحشر تونس في محاور وتجعلها فريسة للتحالفات المشبوهة..مبرووووك لنا هذه الخطوة.. وسنواصل النضال.. Publiée par ‎Abir Moussi الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر‎ sur Mardi 28 avril 2020

«Ils ne sont même pas d’accord entre eux. Ceux qui allaient voter pour ce projet craignaient d’être aperçus comme des traîtres. Et le président de l’Assemblée avait, quant à lui plutôt peur pour ses relations avec le Qatar et la Turquie. Ils ont finalement décidé de voter pour le report mais ils reviendront probablement à la charge», a ajouté Abir Moussi, en assurant qu’elle va envoyer une correspondance à la présidence du gouvernement pour demander l’annulation définitive et officielle de ces projets de loi.

Abir Moussi a également, à nouveau appelé au retrait de confiance au président de l’Assemblée, Rached Ghannouchi : «Soyez clairs dans vos positions, faites comme le PDL, et ayez une seule ligne. Sachez prendre des décisions fermes et retirez la confiance à Rached Ghannouchi, vous voyez bien, ce qu’il veut faire du pays», a-t-elle dit.

Et d’ajouter , toujours en s’adressant aux autres partis politiques: «L’État Tunisien est un état de droit, soyez droits dans vos bottes au lieu de vous tenir à l’écart et de n’apparaître que si l’affaire prend de l’ampleur. Nous sommes ouverts pour un front démocrate et nous tendons la main à tous ceux qui veulent sauver le pays, mais ils faut un vrai engagement».

Y. N.