Kairouan : Hommage aux employés de Consomed, confinés à l’usine depuis le 20 mars, pour fabriquer des masques de protection

Les 150 ouvriers (dont 110 femmes), de ConsoMed, société spécialisée dans la fabrication des dispositifs médicaux, à Kairouan, ont terminé leur mission aujourd’hui, 1er mai 2020, après s’être confinés depuis le 20 mars dernier, pour fabriquer des masques de protection. Une cérémonie a été organisée à l’honneur de ces héros qui ont mis leurs vie entre parenthèses, pour s’engager dans la lutte nationale contre le coronavirus.

En ce jour de fête du Travail, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), en présence de son vice-président, Bouali Mbarki, des unités de l’armée nationale et le gouverneur de Kairouan, ont rendu hommage à ceux qui ont choisi de vivre loin de leurs familles, pour pouvoir continuer à confectionner des masques de protection pour les soignants de tous les hôpitaux de la Tunisie, ainsi que pour les forces sécuritaires et armées et tous ceux qui luttent contre le coronavirus, sur le terrain.

Pendant plus de 45 jours, ils ont travaillé, mangé et dormi dans les 5.000 m2 de l’usine, accompagnés par un médecin, et des cuisiniers, ainsi que du directeur de ConsoMed, Hamza Alouini.

Aujourd’hui, ils ont quitté l’usine, en saluant le drapeau tunisien, sous l’hymne national, et les applaudissements de leurs compatriotes.

Cette belle histoire de dévouement et de patriotisme avaient d’ailleurs été relayée par les médias locaux et internationaux et le président de la république, Kaïs Saïed, s’était rendu le 16 avril dernier, à l’usine pour remercier et encourager ces Tunisiens pour leur engagement, en cette période particulière et difficile.

