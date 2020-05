Tunisie : Les mesures du ministère du Transport pour le confinement ciblé

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé jeudi 30 avril 2020 qu’à partir du 4 mai, date du début du confinement ciblé (dé-confinement progressif), les propriétaires des véhicules de transport (louage, taxis collectifs et individuels) seront autorisés à reprendre leurs activités. Ils devront se conformer à des mesures afin de préserver la santé des passagers.

Les véhicule de transport rural et les louages pourront travailler à l’intérieur du gouvernorat auquel ils sont affiliés et selon les zones de circulation autorisées : «il n’est pas possible de transporter plus de 50% du nombre de passagers autorisés (sans compter le conducteur), tout en appliquant une augmentation de 50% du tarif».

Quant aux propriétaires des taxis collectifs, ils seront autorisés à exercer dans le périmètre du transport urbain agréé : «il n’est pas possible de transporter plus de 50% du nombre de passagers autorisés (sans compter le conducteur) et en appliquant une augmentation de 50% sur le tarif».

Pour les taxis individuels, le ministère du Transport précise qu’ils seront autorisés à travailler dans les zones agréées pour le transport urbain et que le conducteur ne pourra pas transporter plus de deux personnes.

Dans son communiqué, le ministère précise par ailleurs, que les auto-écoles reprendront leurs activités à partir du 11 mai 2020 pour la formation théorique (code de la route), et à partir du 18 mai, pour les heures de conduite.

Y. N.