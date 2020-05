Ces charlatans cathodiques bigots du chiffre d’or !

Une vidéo circule régulièrement parmi les islamistes, et tous les ans particulièrement à l’occasion du mois de ramadan, mois des charlatans cathodiques, pour impressionner le croyant et «courtiser» le mécréant afin de le ramener sur le droit chemin; faisant appel à des «scientifiques» et à des «mathématiciens» pour marquer les esprits faibles… en jonglant avec les chiffres pour expliquer que rien n’est produit du hasard, que tout obéit à des formules mathématiques, preuve de l’existence d’un dieu !

Par Rachid Barnat

Depuis les pharaons et les amérindiens de l’île de Pâques, jusqu’aux 3 religions monothéistes (judaïsme, christianisme, islam), l’homme a toujours cherché à justifier sa religion et prouver l’existence de son dieu !

Les «religieux» ont tenté d’expliquer le monde par des formules mathématiques, plus logiques donc plus rationnelles, pour saisir le mystère de la création, donner un sens à leur religion et, par conséquence, fournir des preuves de l’existence de leurs dieux !

Impressionner le croyant pour mieux le dominer

Les juifs recourent à la kabbale pour affirmer par les chiffres que le monde obéit à un créateur; puisqu’on a pu démontrer que le nom Yhwh, miracle des chiffres, est pile au milieu du texte de la Torah avec le même nombre de lettres avant depuis le début du texte, qu’après, jusqu’à la fin du texte !

Les chrétiens ont trouvé le nombre d’or et la suite de Fibonacci reprise par Blaise Pascal pour expliquer par les chiffres la logique de la création qui obéit à un plan divin mais surtout pour expliquer le beau qui obéit à des règles que perçoit inconsciemment l’œil de l’homme.

La somme des diagonales ascendantes du triangle de Pascal forme la suite de Fibonacci.

Et les musulmans, pas en reste, ont repris ces «travaux» pour dire que la Kaaba obéit à une règle préétablie par Allah pour y ériger sa maison; puisque son emplacement obéit aux règles découvertes par les juifs et les chrétiens ….

Les bigots du chiffre d’or et leurs abrutis

En réalité, l’esprit humain, qui apprécie la beauté, s’est rendu compte qu’elle est le produit d’équilibres et de proportions harmonieuses, obéissant à des chiffres donc reproductibles que les artistes peintres et sculpteurs ont adoptés pour magnifier leurs œuvres !Mais cela justifie-t-il pour autant toutes ces religions ? D’autant que chacune revendique «sa» vérité et «son» dieu comme étant l’unique créateur à l’exclusion des autres religions et de leurs dieux.

Toutes ces religions ont cru avoir raison. Certaines ont cru devoir faire la guerre aux autres et revendiquer l’élimination physique de ceux qui n’adhéreraient pas à leur foi ni à leur croyance. Ce qui est le cas des islamistes, dont le wahhabisme ne tolère aucune autre croyance !

Si le croyant est si sensible à ces démonstrations du beau, pourquoi n’en appliquerait-il pas les règles dans sa vie quotidienne ? Et pour commencer, lors de la construction de sa propre maison?

Comment expliquer toute l’anarchie en matière de construction immobilière et la vilenie de tant de quartiers défigurés par ces constructions anarchiques dans les pays musulmans ? Sans goût, aux couleurs horribles, n’obéissant à aucune «règle du beau» et n’ayant souvent même pas un plan d’architecture élémentaire ?!

Et cela, alors que leurs aïeux avec moins de moyens, construisaient souvent plus sobrement et plus esthétiquement * ? Comment expliquer que des sites naturellement beaux ** deviennent un cloaque pour constructions anarchiques ?

Alors, au lieu de croire tous les charlatans pour justifier dieu, qu’ils appliquent les chiffres d’or à leurs demeures pour embellir leur quartier, leur ville et par-delà, leur pays ! Ils honoreront ainsi encore mieux Allah qu’ils disent beau, aimant le beau; plutôt que de s’abrutir dans une bigoterie stérile ou de croire aux chiffres magiques que leur assènent ces charlatans !

Les pharaons avec leurs calculs astronomiques ont permis l’érection de pyramides et de temples gigantesques, grâce auxquels ils ont «apprivoisé» le soleil, jusqu’à calculer avec précision l’arrivée d’un rayon du soleil lors des équinoxes d’été et d’hiver, pour éclairer, une fois l’an, un dieu ou déesse au fin fond d’un temple. Cette volonté d’impressionner le croyant par le savoir vise à mieux le dominer!

* Djerba, Sidi Bou Said …

** Raf Raf …