Coronavirus : Au 1er mai 2020 la Tunisie compte 1.009 cas, 323 guérisons et 42 décès

Partagez 0 Partages

Le ministère de la Santé a annoncé, samedi 2 mai 2020, que sur 569 tests de dépistage du coronavirus effectués ces dernières 24 heures, 63 sont revenus positifs, dont 52 sur des personnes déjà contaminées (sur 110 tests) et 11 nouveaux cas.

Un 42e décès a été enregistré et le nombre total de contaminations s’élève désormais à 1.009 sur 24.055 tests de dépistage effectués, répartis dans les 24 gouvernorats, les plus touchés étant Tunis, Kébili (qui a atteint la barre des 100), Ariana, Ben Arous, Médenine et Sousse :

Tunis: 228 cas;

Kébili: 100;

Ariana: 98;

Ben Arous: 96;

Médenine: 88;

Sousse: 82;

Gafsa: 44;

Manouba: 41;

Monastir: 38;

Tataouine: 36;

Sfax: 36;

Bizerte: 25;

Gabès: 23;

Mahdia: 16

Nabeul: 14;

Kasserine : 9;

Kairouan: 8;

Kef: 7;

Sidi Bouzid: 5;

Tozeur: 5;

Zaghouan: 3;

Béja: 3;

Siliana : 3;

Jendouba: 1.

Le nombre de patients en soins intensifs est passé à 25 avec une nouvelle admission et que 5 personnes ont pu sortir de l’hôpital, 59 autres sont toujours hospitalisés.

Y. N.