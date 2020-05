Le PDL dénonce le noyautage de l’administration publique par le parti Ennahdha

Dans un communiqué publié hier, vendredi 1er mai 2020, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale du travail, le Parti destourien libre (PDL) dénonce les parties qui, profitant du fait que l’opinion publique soit préoccupée par la crise du coronavirus (Covid-19), multiplient les nominations aux hautes fonctions de l’État sans respecter les procédures légales.

Tout en soulignant que la pandémie menace les moyens de subsistance de près de la moitié de la main-d’œuvre mondiale et en appelant à améliorer les conditions des travailleurs et à préserver leurs droits, le PDL condamne les partis de la coalition gouvernementale qui «inondent l’administration publique avec des nominations partisanes basées sur la loyauté et la complaisance, en violation flagrante du principe de neutralité de l’administration et d’égalité des chances».

Le parti présidé par l’irréductible Abir Moussi fait ici allusion au pari islamiste Ennahdha, qui, en pleine crise sanitaire, est en train de placer ses hommes dans des postes clés du gouvernement et à la tête de plusieurs entreprises publiques, faisant passer la réalisation de ses intérêts partisans et de sa stratégie de noyautage de l’administration publique devant la réponse aux préoccupations des citoyens et au règlement de leurs problèmes vitaux.

I. B.