Coronavirus : Au 1er jour du confinement ciblé, les mesures de précaution ne sont pas respectées (Vidéo)

Le confinement ciblé a commencé aujourd’hui, lundi 4 mai 2020, en Tunisie et des mesures plus strictes devaient accompagner, entre autres, l’utilisation des transports public. Or la distanciation physique et le port obligatoire des masques de protection n’ont pas été respectés par tous les voyageurs.

Hier soir, des agents de la Société des transports de Tunis (Transtu) ont procédé à des marquages par des stickers à l’intérieur des rames de métro et des bus, sur les sièges et les quais, afin de faire respecter la distanciation physique et tout devait être prêts pour que les voyageurs soient en sécurités.

D’ailleurs seuls les travailleurs autorisés devaient pouvoir emprunter les transports en commun, selon la décision prise par le gouvernement pour assurer ce dé-confinement progressif, mais force est de constater que même des personnes sans autorisation ont pu circuler en ce 1er jour du confinement ciblé.

الحكومة تعمل على وعي الشعب و الشعب يعمل على وعي الحكومة // اكتضاض في حافلة نقل عمومي الحكومة تعمل على وعي الشعب و الشعب يعمل على وعي الحكومة // اكتضاض في حافلة نقل عمومي Publiée par ‎الواقع التونسي العجيب‎ sur Lundi 4 mai 2020

Pis encore, la distanciation physique n’est pas respectée et les voyageurs se bousculaient pour acheter leurs tickets et étaient d’ailleurs entassés dans les bus et les métros… certains ne portaient même pas de masque de protection.

Ces masques dont le port est obligatoire, étaient par ailleurs, vendus sur le quai par des vendeurs à la sauvette, dont certains ne connaissent même pas la provenance de leur produit.

Des agents chargés de la sécurité dans les transports faisaient descendre les voyageurs sans masques et leur conseillaient d’en acheter sur le quai..

Le manque de respect des mesures de précaution a également été constaté devant des commerces, au centre-ville, où les gens se bousculaient pour acheter des confiseries traditionnelles, comme la zlébia.

Les autorités et les professionnels de la santé avaient appelé à la vigilance, en expliquant que nous n’avions pas encore remporté la guerre contre la pandémie, malgré les statistiques relativement rassurantes et en affirmant que si le nombre de contaminations venait à augmenter lors du dé-confinement progressif, le confinement général pourrait être à nouveau décrété.

Y. N.