Confinement-Tunisie : 6693 signalements liés aux violences familiales et conjugales

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des seniors a annoncé, avoir reçu, depuis le début du confinement et jusqu’au 3 mai 2020, soit en 45 jours, 6693 signalements aux numéro vert (1899), dédié aux signalements des violences domestiques.

Asma Shiri, ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des seniors a indiqué mardi 5 mai 2020, lors de la première réunion du Comité de réflexion sur l’élaboration de programmes en faveur de la Famille, que ces signalements, portaient sur des violences verbales(1624), morale (1462) et physiques (1347), et que l’on a également compté 329 alertes sur des violences sexuelles et 763 économiques.

La ministre a précisé que les équipes ont enregistré 448 signalements concernant l’enfance menacée et 38 autres cas concernant les personnes âgées, dont 5 pour violences physiques.

Quant au N° vert (1809), dédié à l’assistance psychologique, on compte jusqu’au 1er mai, 7363 signalements, dont 2478 ayant nécessité une prise en charge.

En Tunisie, les cas de violence sur les femmes a été multiplié par 7, selon les chiffres du ministère, qui amis en place, fin avril dernier, un centre d’hébergement dédié aux victimes (essentiellement des mamans et leurs enfants).

On notera que les violences domestiques ont explosé dans plusieurs pays du monde, depuis le confinement et qu’en avril dernier, Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU avait lancé un appel à protéger les femmes, déplorant que le confinement décrété pour lutter contre la pandémie du coronavirus ait provoqué une augmentation des violences à l’intérieur des foyers, et ce, dans plusieurs pays.

«Malheureusement, de nombreuses femmes et jeunes filles se retrouvent particulièrement exposées à la violence précisément là où elles devraient en être protégée. J’engage tous les gouvernements à prendre des mesures de prévention de la violence contre les femmes et à prévoir des recours pour les victimes dans le cadre de leur plan d’action national face au Covid-19», avait-il lancé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Y. N.