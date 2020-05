Abir Moussi : «Les autorités sécuritaires m’ont informée que je fais l’objet de menaces de mort» (Vidéo)

La députée et présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a annoncé ce soir, vendredi 8 mai 2020, que l’unité nationale d’investigation dans les crimes terroristes l’a convoquée pour l’informer qu’elle est ciblée par des menaces de mort. Après Samia Abbou (Attayr), Zouhair Maghzaoui et Salem Labiadh (Al-Châab), Abir Moussi est la 4e élue à faire l’objet de menaces, en à peine un mois…

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Abir Moussi dit avoir découvert une boîte contenant des menaces : «Des appels à m’éliminer et à me faire disparaître du paysage politique, peu importe par quel moyen et allant jusqu’à m’assassiner. On ne sait pas si ces menaces vont être mises à exécution, mais il faut les prendre au sérieux et rester vigilant», a-t-elle dit.

مثلت اليوم أمام الوحدة المختصة في البحث في جرائم الإرهاب واطلعت على حجم كبير من التهديدات بالتصفية الجسدية..لن نتراجع عن مشروعنا الوطني مهما فعلوا… Publiée par ‎Abir Moussi الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر‎ sur Vendredi 8 mai 2020

«Nous sommes menacés parce que nous sommes en train de dire la vérité et ils veulent éliminer la voix patriote de l’opposition, celle qui dit la vérité et qui refuse de faire partie et de se soumettre à l’organisation des Frères musulmans (en référence à Ennahdha, Ndlr)», a encore lancé la députée du PDL, en remerciant les forces sécuritaires et en réitérant sa confiance en leurs compétences à la protéger.

Abir Moussi a également appelé les autorités à assumer ses responsabilités et à assurer la sécurité de tous les députés du PDL ainsi que ses partisans, tout en assurant que ces menaces ne changeront rien à ses positions et celles du PDL.

