Coronavirus : Trois nouvelles contaminations à Gafsa

La direction régionale de la Santé de Gafsa a annoncé ce soir, vendredi 8 mai 2020, que 3 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés dans le gouvernorat.

Sur 21 tests de dépistage du coronavirus, 3 sont revenus positifs, précise la direction de la santé dans un communiqué, en affirmant que les personnes contaminées étaient en contact avec la patiente de Metlaoui.

A ce jour, on compte 45 cas confirmés, dont 2 originaires de Sousse, un de Tozeur et une autre de Sidi Bouzid et qui ont été contaminés lors de leur séjour à Gafsa, ajoute le communiqué, en rappelant que 17 personnes ont pu guérir du coronavirus.

Notons que depuis la propagation du covid-19 en Tunisie, 1.437 personnes ont été placées à l’isolement obligatoire à Gafsa, dont 138 encore en quarantaine.

Y. N.