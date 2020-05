Covid-19 : Que peut-on faire pour aider les Tunisiens à l’étranger ?

Partagez 0 Partages

Nous reproduisons ci-dessous la lettre adressée, le 30 avril 2020, au chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, par le Collectif des associatifs tunisiens à l’étranger (ATE Covid-19), pour attirer son attention sur la non-concrétisation sur le terrain des mesures prises par le gouvernement tunisien en faveur de cette population et lui faire des propositions à ce sujet.

Monsieur le chef du gouvernement,

Le Collectif des associatifs tunisiens à l’étranger contre le Covid-19, regroupant des associations et des acteurs de la société civile tunisienne en Europe, se mobilise, à côté d’autres associations et collectifs pour sensibiliser, informer, orienter et aider les ressortissants tunisiens qui doivent faire face aux conséquences de cette pandémie.

Nous menons cet effort citoyen en lien étroit avec d’autres collectifs tunisiens, avec la Fondation de la Maison de Tunisie et avec certains consuls et attachés sociaux.

En dépit des déclarations et des promesses, nous n’arrivons pas à avoir une visibilité et une concrétisation sur le terrain de l’action et des mesures prises par le gouvernement tunisien.

Dans une déclaration du 24 avril 2020, largement reprise par la presse nationale, le directeur de l’Observatoire national de l’immigration a fait état du déblocage par l’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE) de la somme de 400.000 DT destinés à «l’aide des personnes bloquées, les clandestins et les étudiants non boursiers». Cette aide est venue s’ajouter aux «500 000 DT déployés par le ministère des Affaires étrangères en faveur des personnes bloquées à l’étranger».

Ces sommes, en plus de leur faiblesse face aux besoins, ont peu d’impact sur le terrain et il est difficile d’avoir une idée précise sur leur répartition et sur les personnes choisies pour en bénéficier.

En tant que relais d’information, nos structures ont besoin de connaître les moyens mis à la disposition des ambassades, consulats et attachés sociaux pour assurer la continuité des services pendant la période de coronavirus et pour apporter des aides d’urgence aux étudiants tunisiens sans ressources, aux sans-papiers, aux Tunisiens âgés isolés ou dépendants, aux mineurs, aux mères célibataires dans le besoin, aux Tunisiens emprisonnés ou en centres de rétention et aux familles démunies.

Aujourd’hui, nous observons des angoisses légitimes liées aux décès de ressortissants tunisiens durant cette période critique. Il existe une forte attente de réponses claires et uniformes des autorités tunisiennes au sujet du rapatriement des dépouilles, de l’enterrement dans le pays de résidence, des durées de concession dans les cimetières et des coûts correspondants, de la prise en charge financière et des aides multiformes aux familles.

Monsieur le chef du gouvernement,

En vous adressant cette lettre nous sommes conscients de la difficulté de votre mission et de la gravité de la crise à laquelle sont confrontés votre gouvernement et notre pays.

Notre objectif est de vous informer et vous alerter, ainsi que les ministres concernés par les Tunisiens à l’étranger, du ressenti et des difficultés et attentes des Tunisiens vivant à l’étranger.

C’est aussi pour vous demander de prendre les décisions qui s’imposent, dissiper le flou et concrétiser l’aide promise par l’Etat tunisien aux ressortissants tunisiens à l’étranger.

Dans l’attente d’une refonte globale et concertée de la politique relative aux Tunisiens à l’étranger, nous vous adressons des propositions dont la mise en pratique rapide représentera un début de changement et une réponse concrète aux attentes des citoyens et la société civile tunisienne à l’étranger:

– mettre fin à la vacance à l’ambassade de Tunisie en France et au consulat général à Paris en nommant des fonctionnaires titulaires à ces postes stratégiques dans un pays où vit plus de la moitié de la communauté tunisienne à l’étranger;

– désigner un référent dans les consulats qui aura pour mission de faciliter et développer la concertation, l’échange et la collaboration entre les représentations diplomatiques et consulaires et la société civile tunisienne à l’étranger;

– communiquer en toute transparence la répartition et l’affectation des sommes allouées à chaque consulat;

– mettre en place une application récapitulative des actions proposées, des aides octroyées, des conditions à remplir pour en bénéficier et établir une liste des bénéficiaires pour plus de transparence et pour éviter tout clientélisme ou tentative de corruption;

– mettre à la disposition du public, à travers les sites des consulats, des informations régulièrement actualisées sur les décès déclarés aux autorités tunisiennes en relation avec le Covid-19 et ceux sans rapport avec cette épidémie;

– préciser les conditions de rapatriement des personnes non-résidentes, généraliser cette opération à l’ensemble des pays, surtout à l’Italie dont les besoins restent largement insatisfaits, encadrer les prix de cette opération d’assistance et de solidarité et définir les modalités de prise en charge partielle ou totale des pouvoirs publics tunisiens pour les personnes qui n’ont pas les moyens de payer leur rapatriement;

– faciliter l’accès et la mise à disposition des espaces appartenant à l’Etat tunisien : maisons du tunisien, espaces et centres socioculturels, etc.

Monsieur le chef du gouvernement,

Nous espérons un accueil favorable à notre démarche et des réponses rapides et concrètes à nos interrogations et nos propositions.

Nous restons à votre disposition et à la disposition des représentants de l’Etat tunisien pour approfondir les échanges sur les problématiques qui concernent notre pays et les Tunisiens vivant à l’étranger.

Dans l’attente nous vous adressons nos sincères salutations et tous nos vœux pour la réussite de votre mission et pour une Tunisie plus épanouie et plus solidaire.

Le Collectif des Associatifs tunisiens à l’étranger contre le Covid-19

Membres du Collectif ATE.Covid-19 :

Belgique:

CVDT : Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie

Collectif “ طمني عليك بلجيكا ”

Suisse:

ATTS : Association des Tunisiennes et Tunisiens en Suisse

Pont de Genève

Italie:

CITI : ComitatoDegliImmigratiTunisini In Italia – Milan

France

Grenoble (Auvergne-Rhône-Alpes):

oATI-CDR : Association des Tunisiens de l’Isère Citoyens des deux rives

oSTF : Solidarité des tunisiens en France

oATS : Association des tunisiens de Saint Martin d’Hères

Annecy (Auvergne-Rhône-Alpes):

oATF-Haute Savoie

Metz (Grand Est):

oAssociation Aigle de Carthage

Lille (Hauts de France) :

oATNF : Association des Tunisiens du Nord de la France

Bordeaux (Nouvelle Aquitaine) :

oATF Aquitaine

Nîmes (Occitanie):

UCDR : Union des Citoyens des Deux Rives

Marseille (PACA):

oCAP MED : Citoyens pour des Actions Plurielles en Méditerranée

Toulon (PACA):

oIDEAL : association pour l’Insertion, par le Développement, de l’Education, de l’Animation et des Loisirs

Angers (Pays de la Loire) :

oATML : Association des Tunisiens du Maine-et-Loire

Le Mans (Pays de la Loire):

oUTS : Union des Tunisiens de la Sarthe

oYoungaSoldaire

Nantes (Pays de la Loire):

oImagecom

Ile de France:

oACDR : Arts et Cultures des deux Rives

oACEM : Arts et Cultures Engagés du Monde

oADTF : Association Démocratique des Tunisiens en France

oAssociation Zembra

oATF National

oAIDDA : Association Interculturelle de production, de Diffusion et de Documentation Audiovisuelles

oC2R : Citoyennes des 2 Rives

oCFM : Collectif Femmes Méditerranéennes

oCFT : Collectif des Femmes Tunisiennes

oCollectif 3C : Collectif Culture, Création et Citoyenneté

oCRLDHT : Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie

oFTCR : Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives

oMCTF : Mouvement Citoyen des Tunisiens en France

oREMCC : Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture

oTCS : Tunisie Culture et Solidarité

oUTAC : Union des Tunisiens pour l’Action Citoyenne

oUTIT : Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens