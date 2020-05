La Marsa : Campagne de nettoyage de la forêt de Jebel El-Khaoui, les citoyens appelés au civisme (Photos)

La mairie de la Marsa a procédé aujourd’hui, samedi 9 mai 2020, à une campagne de nettoyage de la forêt de Jebel El-Khaoui (nord de Tunis), qui a été débarrassée des amas d’ordures, récemment jetés par des citoyens.

Dans un communiqué, la municipalité a annoncé que cette campagne a été menée suite à la découverte de déchets, notamment de chantier de construction, de vieux meubles et des équipements électriques et électroniques endommagés, en affirmant que les agents municipaux ont tout levé, ce matin, et que la forêt a été nettoyée.











«L’endroit a été entièrement nettoyé et nous comptons sur la conscience et le civisme des citoyens pour ne plus jeter les déchets et maintenir la forêt propre», a commenté le maire de la Marsa, Moez Bouraoui, qui a supervisé les travaux de nettoyage ce matin.

Y. N.