Le film tunisien « La belle et la meute » bientôt sur Netflix

Après son grand succès dans les salles de cinéma, le film tunisien « La belle et la meute » de la cinéaste Kaouther Ben Hania débarquera bientôt sur la plateforme internationale de streaming Netflix.

La cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania a annoncé que son film « La belle et la meute » sorti en 2017, sera disponible à partir du 15 mai dans la région MENA sur le géant du streaming Netflix, l’un des supports vidéos les plus populaires et les plus riches en films et séries, comptant une centaine de millions d’abonnés à travers le monde.

Intégrer « La belle et la meute » sur Netflix est une belle manière de donner suite au succès qu’avait rencontré le film depuis son passage au Festival de Cannes (dans la section «Un certain regard») et puis sa sortie en Tunisie, en France et ailleurs.

Le film, qui avait reçu plusieurs prix dans des festivals internationaux, est un long-métrage de fiction du genre thriller, tiré d’une histoire vraie, celle d’une étudiante tunisienne (jouée par Mariam Al Ferjani) qui se fait violer par deux policiers et qui décide de porter plainte mais se trouve confrontée à un système policier, médical, administratif et juridique défaillant.

Fawz Ben Ali