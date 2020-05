Covid-19 : Il n’y aura pas de seconde vague en Tunisie

Il faut veiller à ce que ces attroupements ne se répètent pas.

La Tunisie pourrait être, dès cet été, la première destination touristique à s’ouvrir au reste du monde, en observant, bien sûr, toutes les précautions d’usage pour se protéger contre le Covid-19. C’est une urgence absolue afin de relancer notre économie.

Par Pr Faouzi Addad *

Nous sommes dans le dernier quart d’heure de l’épidémie du Covid-19 en Tunisie. Le zéro cas annoncé deux jours de suite a un impact positif, sur les plans national et international, avec, notamment, des articles dans le ‘‘New York Times’’ et dans de nombreux autres journaux internationaux de renommée où la Tunisie est citée, comme souvent, comme étant l’exemple à suivre et le bon élève parmi les pays émergents.

Pourtant, si nous sommes souvent regardés avec intérêt et admiration par les autres, nous avons toujours la fâcheuse tendance de ne regarder, nous-mêmes, que le côté négatif des choses.

Les images des foules faisant de longues files devant des magasins de prêt-à-porter, hier, lundi 11 mai 2020, sont, certes, déplorables, car ces attroupements sont une source de relance de l’épidémie, mais ce ne sont rien comparées aux images similaires montrées, au cours de la même journée, par les télévisions françaises, allemandes ou autres. Comme celles montrant l’embouteillage dans le métro parisien à 6h30 du matin.

Le zéro cas d’hier et d’avant-hier sont prometteurs

Il s’agit là d’un comportement caractéristique des sociétés de consommation que nous sommes devenues. Mais les Tunisiens, malgré tous les reproches que l’on peut leur faire, ont eu un comportement qui nous a valu le zéro cas d’hier et d’avant-hier.

Les gens amassés, il y a trois semaines, devant les bureaux de poste, pour percevoir les aides sociales de l’Etat, n’ont finalement pas eu l’impact négatif que l’on craignait à juste titre. La foule observée hier devant les magasins de prêt-à-porter n’aura peut-être pas de conséquences négatives, elle non plus. «Sidi Mehrez veille sur nous», dira l’autre.

Il faut néanmoins continuer de faire de la pédagogie afin d’éviter que ces attroupements ne se reproduisent plus dans les prochains jours. Il faut, pour cela que les commerçants s’organisent pour faire respecter les mesures de distanciation physique dans (et même devant) leurs boutiques.

Ailleurs, la barre des 80.000 morts vient d’être franchie, hier, aux Etats-Unis, et le virus est entré dans la Maison blanche avec 2 proches du président Trump testés positifs. Cela prouve que ce virus est très virulent et cette virulence n’est pas exagérée par des campagnes menées par les médias.

Le tourisme pourrait reprendre dès cet été en Tunisie

Cela dit, notre système de santé, incluant tous les acteurs, publics, privés, ministère et toutes les instances concernées, s’est révélé solide. Et nous pouvons en être fiers comme Tunisiens, car nous pouvons, dès cet été, être la première destination touristique à s’ouvrir au reste du monde, en observant, bien sûr, toutes les précautions d’usage. C’est là une urgence absolue afin de relancer notre économie.

Ne craignons plus ce virus, nous avons une expérience et un savoir-faire dans la gestion de cette crise qui sont cités en exemple. Beaucoup de pays observent notre comportement.

Je dis au représentant de l’OMS à Tunis, qui en a exprimé la crainte, qu’il n’y aura pas de seconde vague en Tunisie. Il y aura sans doute de nouveaux cas de contamination au Covid-19, et c’est normal, car nous ne sommes pas dans une île isolée, mais la victoire finale sur cette épidémie est proche.

Rendez-vous, donc, le 21 mai, pour vérifier si notre prévision optimiste est la bonne.

* Professeur en cardiologie.