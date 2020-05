Démenti : Les terroristes impliqués dans l’assassinat des frères Soltani ont tous été condamnés à mort

Le terroriste Barhoumi a été condamné à la peine de mort en janvier 2019

Contrairement aux rumeurs circulant, depuis hier, sur les réseaux sociaux, et reprises par des médias, les terroristes impliqués dans l’assassinat des frères Soltani, à Jebel Mghila, ont tous été condamnés à la peine capitale. Ce jugement a été décidé depuis janvier 2019 assure substitut du procureur de la république et porte-parole du tribunal de 1ère instance de Tunis, Mohsen Dali.

Cette mise au point faite par M. Dali à l’agence Tap, vient démentir une intox devenue virale, prétendant que l’un des terroristes, Kheireddine Barhoumi a récemment été condamné à 10 ans de prison : «Comme tous ses complice, Barhoumi a été poursuivi pour un crime terroriste et non pas homicide», précise la même source.

Rappelons que Mabrouk Soltani, un jeune berger de 16 ans avait été égorgé le 13 novembre 2015 à Jebel Mghila, par des éléments de Jund El-Khilafa, relevant de l’organisation terroriste de l’Etat islamique de Daech, pour avoir refusé de collaborer avec eux. En juin 2016, son frère aîné, Khelifa (23 ans) a subi le même sort…

Khalti Zaara, mère (courage), de Mabrouk et Khelifa

Plusieurs terroristes sont impliqués dans ces 2 crimes odieux, certains ont été abattus par les forces sécuritaires et armées, lors d’affrontements dans les montagnes, à l’instar de Talel Saïdi, Monatsser Ghozlani et Bassem Ghnimi, d’autres ont été arrêtés, dont Borhan Boulaabi et Kheireddine Barhoumi.

Ce dernier, originaire de Jendouba a été capturé vivant, lors d’une opération menée le 8 août 2017 à Mont Birinou à Kassrtrine, est d’ailleurs impliqués dans d’autres opérations terroristes, notamment une attaque au Kef contre un véhicule de l’armée (2014), l’assassinat du berger Sami Ayari (octobre 2014), attaque au poste frontalier de Bouchebka où il a tué l’adjugeant-chef de la douane, Abdelmajid Dabbabi, entre autres attaques terroristes.

