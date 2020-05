Tunisie – Confinement ciblé : Faut-il rouvrir les mosquées ?

Depuis le début du confinement sanitaire général, le 23 mars 2020, les mosquées sont fermées et les religieux pratiquants appelés à faire leurs prières quotidiennes chez eux, afin d’éviter tout risque de contamination au coronavirus. Aujourd’hui, alors que la situation épidémique s’est nettement améliorée, certaines voix s’élèvent pour revendiquer la réouverture de ces lieux de culte. Mais en est-ce vraiment le temps ?

Saifeddine Makhlouf, député et président du bloc de l’extrême droite religieuse, Al Karama, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), est parmi les personnalités politiques qui ont ouvertement exprimé cette demande, notamment ce matin, 12 mai 2020, lors de la séance plénière du parlement.

Rien de plus logique puisque le populisme religieux est un fond de commerce pour ce genre de mouvements politiques.

Mais est-ce vraiment le bon moment, d’un point de vue sanitaire, de rouvrir les mosquées ?

Actuellement, l’Etat tunisien opte pour une stratégie de confinement ciblé, où seuls les secteurs économiques ne présentant pas de gros risques de contamination sont autorisés à reprendre leurs activités. Ainsi, les cafés, les bars, les restaurants, les salles de cinémas, les théâtres, les écoles, les stades, etc. demeurent fermés. Et c’est, en toute logique, le cas des mosquées aussi, d’autant plus qu’en l’occurrence, il ne s’agit même pas d’un secteur économique.

Par conséquent, tant que les autorités sanitaires jugent que le moment n’est pas encore venu pour reprendre les activités culturelles, sportives ou de loisir, rien ne justifierait la réouverture des mosquées. Surtout qu’il sera quasiment impossible d’y assurer et contrôler les mesures de prévention nécessaires, à l’instar de la distanciation physique et de la stérilisation régulière de ces lieux de culte.

M. Makhlouf n’a évidemment pas évoqué ces considérations lors de son intervention parlementaire, se contentant de faire un parallèle enfantin et superficiel avec les foules occasionnées, la veille, par l’ouverture des magasins de prêt-à-porter. Comme si une bêtise pouvait en justifier une autre.

L’islamiste n’a, par ailleurs, pas manqué de recourir, hypocritement, à la théorie du complot pour expliquer la fermeture actuelle des mosquées, en sortant une phrase digne des chansons de rap de Psyco M : «Les mosquées ne sont pas rouvertes à cause de certaines personnes gênées par la religion».

Cherif Ben Younès