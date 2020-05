Médenine : Une fresque murale en hommage aux soldats de première ligne contre le coronavirus (Photos)

L’artiste engagée Mohamed Karmi a peint une fresque murale «El Intissar» (la victoire), près de l’hôpital régional de Médenine, pour rendre hommage aux soldats de première ligne contre le coronavirus.

«C’est notre façon de remercier tous ceux qui étaient et qui sont encore, sur le front dans cette guerre contre la pandémie, les professionnels de la santé, les forces armées et sécuritaires, les agents de la protection civile, les urgentistes, les agents municipaux et les bénévoles de la société civile», a indiqué Mohamed Karmi, dans une déclaration, mardi 12 mai 2020, à Kapitalis, en ajoutant que cette fresque sur un mur de 20 mètres de long est une marque de reconnaissance pour ceux qui se sont dévoués durant cette période particulière et difficile.







«Grâce à leurs sacrifices, nous avons pu voir le bout du tunnel et espérons, après avoir remporté la bataille contre cette pandémie, pouvoir en venir complètement à bout et se féliciter d’avoir gagné la guerre, d’où le nom Intissar, choisi pour cette fresque», ajoute l’artiste, qui a remercié le professeur Mourad Atig qui l’a aidé à finaliser son œuvre, ses amis activistes et Magic décor qui l’a également aidé, en lui fournissant de la peinture.









Mohamed Karmi espère que la Tunisie pourra marquer d’autres victoires sur différents plans : «les crises peuvent aussi être des moments de changement et de prise de conscience. Cette pandémie a su raviver des valeurs, notamment la solidarité des Tunisiens, leur patriotisme et leur engagement pour leur pays», dit-il, en affirmant qu’il reste persuadé que le meilleur reste à venir et que cette expérience très marquante sur tous les plans remettra de l’ordre.

Rappelons que Mohamed Karmi a réalisé, à Médenine plusieurs fresques, notamment pour rendre hommage aux martyrs tombés dans la lutte contre le terrorisme.

Y. N.