Coronavirus : La Tunisie a connu la plus forte chute des exportations de son histoire

En raison de la crise sanitaire et économique due à la propagation du coronavirus, les exportations tunisiennes ont enregistré la plus forte contraction dans l’histoire économique récente du pays, selon l’Institut national de la statistique (INS). Elles ont, en effet, baissé de 48,9% au mois d’avril 2020.

Durant les 4 premiers mois de l’année courante, les exportations ont connu une baisse de 20,6%, contre une hausse de 16,5% durant la même période de 2019, indique l’INS dans un communiqué publié hier, mercredi 13 mai 2020.

Cette chute concerne principalement le secteur du textile-habillement et cuirs et celui des industries mécaniques et électriques, dont les exportations ont baissé, respectivement, de 83,5%, et de 62,1%.

Le bilan des importations a également particulièrement baissé (46,8% par rapport au mois d’avril 2019). Cela est principalement dû à la chute enregistrée par les secteurs de l’énergie (-67,8%), des biens d’équipement (-53,4%), des matières premières et demi produits (-42,3%), des biens de consommation (-48,9%) ainsi que des produits miniers et phosphatés (-37%).

En définitive, durant le 1er trimestre de 2020, les importations ont baissé de 21,5%, contre une hausse de 18,7% durant les 4 premiers mois de 2019.

Suite à cette double-chute, des exportations (-20,6%) et des importations (-21,5%), le déficit commercial tunisien a baissé de 1492,9 millions de dinars tunisiens (MDT), atteignant les 4844,5 MDT, contre 6336,9 MDT durant les quatre premiers mois de 2019.

C. B. Y.