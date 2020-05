Les députés du PDL observent un sit-in ouvert à l’Assemblée (Vidéo)

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a annoncé, ce soir, mercredi 13 mai 2020, que les députés de son bloc sont entrés en sit-in ouvert au siège de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

La députée précise que ce sit-in entamé, cet après-midi, vise à dénoncer ce qu’elle a qualifié d’acharnement sur son parti et son bloc parlementaire, ainsi que les violences verbales et les menaces dont elle a été victime, par les députés «islamistes et leurs dérivés» : «le président du bloc Al-Karama, Seifeddine Makhlouf, m’a insultée et menacée. Il pense pouvoir m’intimider mais il n’y parviendra pas», a-t-elle assuré.

Tout a commencé cet après-midi, lors de la plénière, lorsque des députés ont demandé à Abir Moussi de retirer, de son siège, la photo de Habib Bourguiba ainsi qu’une pancarte appelant au retrait de confiance au président du parlement, Rached Ghannouchi, en expliquant qu’en sa qualité de présidente de commission, elle doit être neutre et qu’elle pourra remettre ses pancartes plus tard, en sa qualité de présidente de bloc parlementaire.

Abir Moussi a refusé, estimant que la demande de ses collègues représente une atteinte à la liberté d’expression, et qu’il s’agit d’une magouille pour lever la séance plénière et l’empêcher présenter un projet de loi bloqué depuis 2008 et en affirmant que «cette fatwa sur le portrait de Bourguiba et la pancarte hostile à Ghannouchi, est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase»

«Seifeddine Makhlouf m’a menacée et a même failli me violenter, s’il n’avait pas été retenu par ses collègues. Il m’a dit qu’il fera de moi la risée du pays et que ma place est en prison. Tout ceci s’est passé sous les yeux de Tarek Fetiti qui présidait la séance et qui m’a même refusé mon point d’ordre, en permettant à une députée des Frères musulmans (Ennahdha) de prendre la parole à ma place», a déploré Abir Moussi, dans une vidéo publiée en direct de l’Assemblée où elle est en sit-in avec ses collègues.

La députée PDL a également annoncé les conditions pour que le sit-in soit levé : «Le bureau de l’Assemblée doit accepter d’ajouter à l’ordre du jour la demande d’audition de Ghannouchi que nous avions émise, la semaine dernière, assurer notre sécurité tout en nous permettant d’exercer nos droits, comme les autres blocs et appliquer les principes de la démocratie et de l’égalité au sein du parlement», a-t-elle précisé en ajoutant que le PDL, demande aussi des excuses du bureau de l’ARP, pour les dépassements Seifeddine Makhlouf.

«Encouragé et soutenu par le cheikh, qui lui a donné le feu vert, Makhlouf ne respecte personne. Il insulte l’UGTT, menace de destituer le président de la république, et s’en prend à nous et à tous ceux qui le contredisent», a accusé Abir Moussi, en affirmant que le bureau de l’Assemblée n’est pas neutre et est complice de tous ces abus.

«Alors que je suis victime de menaces terroristes, les députés Al-Karama et à leur tête Seifeddine Makhlouf, ne cessent de tenir des propos irrespectueux à mon égard et qui ravivent les tensions. Personne ne les arrêtent, parce qu’ils sont les enfants gâtés de Ghannouchi», a encore ajouté Abir Moussi.

Y. N.