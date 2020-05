Sousse : Rassemblement protestataire du personnel de soin des hôpitaux Farhat-Hached et Sahloul

Les agents de la santé des hôpitaux Farhat Hached et Sahloul (Sousse) ont organisé aujourd’hui, jeudi 14 mai 2020, un rassemblement protestataire, notamment pour réclamer leurs droits à des récompenses financières suite au travail qu’ils ont accompli durant la crise sanitaire relative au coronavirus.

Chokri Lalouch, qui opère à l’hôpital de Sahloul, a déclaré, sur Jawhra FM, que les mouvements protestataires se poursuivront jusqu’à que le ministère de la Santé publique réagisse favorablement à ces revendications.

De son côté, Sami Rekik, directeur régional de la Santé à Sousse a indiqué qu’il «comprenait ces demandes», estimant que les cadres médicaux et paramédicaux ont subi beaucoup de pression dans la gestion du coronavirus, et qu’ils attendaient logiquement leurs récompenses, d’autant plus que «de nombreux pays ont pris plusieurs mesures au profit des agents de la santé pour leurs efforts durant la crise sanitaire».

C. B. Y.