Tunisie : Les centres pour enfants autistes et à besoins spécifiques rouvriront lundi 18 mai

Partagez 0 Partages

Dans le cadre des mesures relatives au confinement ciblé (dé-confinement progressif), le gouvernement a annoncé, aujourd’hui, jeudi 14 mai 2020, que les centres pour enfants autistes et à besoins spécifiques rouvriront leurs portes lundi prochain, 18 mai 2020.

La ministre d’Etat chargée des grands projets auprès du chef du gouvernement, Lobna Jribi, a ajouté, que l’ouverture des crèches et des jardins d’enfants est prévue après l’Aid Al-Fitr, attendu le 24 mai.

D’autre part, dans le cadre de la révision de la stratégie nationale de lutte contre l’épidémie, à la lumière de l’amélioration de la situation épidémique en Tunisie qui n’a enregistré aucun nouveau cas pendant 4 jours successifs, Mme Jribi a annoncé la levée, lundi prochain, du confinement total pour les catégories âgées de plus de 65 ans, et les enfants de moins de 15 ans.

إجراءات الحجر الموجه بداية من 15ماي إجراءات الحجر الموجه بداية من 15ماي : -فتح المساحات والمركبات التجارية الكبرى بتاريخ 15 ماي 2020-فتح الأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب بتاريخ 15 ماي 2020. -رفع الحجر الصحي على الفئة أكثر من 65 سنة و اقل من 15 سنة بداية من 18 ماي 2020- فتح مراكز أطفال التوحد ومراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 18 ماي 2020. Publiée par ‎Présidence du Gouvernement Tunisien – رئاسة الحكومة التونسية‎ sur Jeudi 14 mai 2020

Rappelons que la même source avait aussi annoncé, que les grandes surfaces commerciales et les marchés reprendront leurs activités, demain, vendredi 15 mai, tout en précisant que les commerces ne seront pas ouverts la nuit, malgré l’allègement du couvre feu (de 23h à 6h).

Les autorités appellent les citoyens à rester vigilants et à respecter la distanciation physique et le port de masques, tout en assurant que malgré les résultats positifs et rassurants, la pandémie n’a pas encore été totalement éradiquée en Tunisie.

Y. N.