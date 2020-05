Coronavirus : L’Europe s’interroge sur la résistance du continent africain

Depuis quelques semaines, les médias francophones européens s’interrogent sur la résistance des Africains à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Pas assez de contagions ni de victimes, c’est tout juste indécent envers les autres continents qui payent le prix fort la guerre contre le Covid-19 !

Par Haykel Ezzeddine *

Je ne sais pas pourquoi les médias occidentaux se soucient-ils tant, ces derniers temps, du sort du continent africain. Ce n’est pas assez loin, ni très exotique et, surtout, ça fait peur avec tous ces immigrés, oh pardon ces clandestins qui, au péril de leur vie, traversent tant bien que mal cette Méditerranée qui des fois se transforme en cimetière maritime.

Après avoir pillé toutes leurs richesses des siècles durant, merci la colonisation, on s’inquiète de l’effet boomerang. Mais qu’est-ce qu’ils nous veulent ces Africains, disent certains Européens? Pourquoi viennent-ils perturber notre quiétude? Même en Suisse, qui est bien loin de la Méditerranée, point de départ et d’arrivée des immigrés en Europe? Les diamants, les mines de charbons, le pétrole, le gaz, le café, le cacao… oui, bien sûr, on est preneur ! Mais de grâce qu’ils restent confiner chez eux, sur leur continent…

L’Africain dément les prévisions

Ce n’est pas moi qui parle c’est l’Européen qui vote UDC, Rassemblement national, Ligue du Nord…

L’OMS continue de s’inquiéter pour le continent noir. Elle prédit 190.000 morts à cause du Covid-19. Des prévisions pessimistes dictées par l’état de délabrement sanitaire de plusieurs pays. Mais voilà que l’Africain dément les prévisions, reste debout et donne du fil à retordre aux meilleurs analystes européens. Leurs certitudes, leur capacité de gérer les incertitudes et leur système sanitaire développé prennent un sacré coup.

Les titres à la Une des médias européens sont éloquents et reflètent une envie incontrôlée et une frustration certaine: «Pourquoi l’Afrique résiste-t-elle au coronavirus?»; «L’Afrique résiste mieux que prévu»; «Coronavirus en Afrique : pourquoi la catastrophe annoncée n’a-t-elle pas eu lieu ?»; «Le continent africain semble échapper à la crise sanitaire annoncée»; «Que font les pays africains pour freiner le coronavirus?»…

Sorcellerie, grigris, VIH et Ebola…

On s’acharne sur cette pauvre Afrique et on s’interroge sur sa faculté de résistance. La sorcellerie ou autres grigris ont-ils permis aux Africains de résister à ce dangereux virus ? La jeunesse de sa population, l’expérience des précédentes épidémies (VIH, Ebola…), un comptage approximatif des victimes…

Tout est bon pour justifier la formidable résistance africaine contre cette pandémie qui n’a fait à ce jour, heureusement, que 2.400 victimes pour 70.000 cas positifs dans tout le continent, champion toute catégorie de résistance au Covid-19!

De grâce, laissez l’Afrique vivre sa vie. Elle avait déjà assez de difficultés avant le Covid-19 et elle en aura encore après, si après il y aura. Et surtout arrêtez de vouloir tester sournoisement ses populations. L’Afrique n’est pas un laboratoire à ciel ouvert et les Africains ne sont pas des cobayes.

* Blogueur et photographe tunisien en Suisse.