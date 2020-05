Sotetel annonce une baisse de revenu de 46,5% au 1er trimestre 2020

Les indicateurs d’activité de la Société tunisienne d’entreprises de télécommunications (Sotetel) relatifs au 1er trimestre 2020 font ressortir des revenus de 6.344.000 dinars tunisiens (DT) contre 11.861 .000 DT au cours de la même période de 2019, soit une baisse de -46,5%.

Cette baisse est expliquée par un ralentissement de l’activité locale et à l’export en raison des difficultés d’approvisionnement, notamment pour la fourniture importée destinée aux projets (câbles en fibre optiques et accessoires de raccordement); du ralentissement du rythme des commandes et du report de certaines opérations par nos clients; des projets entamés et non clôturés à cause du confinement au mois de mars; du quasi-arrêt des activités des partenaires et fournisseurs; et des contraintes de déplacement des équipes de production entre les régions.

Le chiffre d’affaires à l’export s’est établi à 358.000 DT, en baisse de 45,7% par rapport au 1er trimestre 2019 impacté par un ralentissement de l’activité de la succursale à Malte pour des raisons liées à la pandémie du coronavirus.

Les charges d’exploitation établis à 7.833.000 DT ont baissé de 32,1% par rapport au 1er trimestre 2019, suite à la baisse des achats consommés à 3.189.000 DT (55,7%) et des autres charges d’exploitation à 976.000 DT (-5,2%), et malgré la hausse des charges de personnel à 3.667.000 DT (+11%), expliquée par l’application des accords d’augmentation des salaires entre la centrale syndicale et le gouvernement.

L’Ebitda est ressorti négatif de -1488.000 DT en régression par rapport au 1er trimestre 2019, expliquée essentiellement par la forte baisse des revenus.

I. B. (avec communiqué).