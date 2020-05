«Rached Ghannouchi est victime d’une campagne de dénigrement et la justice sera saisie», menace Ennahdha

Le parti islamiste Ennahdha a menacé, dans un communiqué publié aujourd’hui, mardi 19 mai 2020, de saisir la justice contre les parties qui sont derrière «des campagnes de dénigrement et de diffamation visant ses dirigeants et à leur tête, Rached Ghannouchi».

Ennahdha a accusé ses détracteurs de vouloir «créer des tensions entre les Tunisiens » en instrumentalisant «des sites et des plumes suspects, ainsi que des chaînes et des médias étrangers hostiles à la réussite de la Tunisie», lit-on dans le communiqué, qui évoque des «allégations n’ayant aucun rapport avec la réalité».

Ce communiqué a été publié en réaction aux appels à auditionner Rached Ghannouchi sur l’origine de sa fortune, ayant fait l’objet d’une pétition lancée par des activistes de la société civile ou encore des accusations de corruption l’impliquant lui et d’autres dirigeants du mouvement, à l’instar d’Adel Daâdaâ et Abdelkarim Harouni, cités aujourd’hui, par le député Front populaire, Mongi Rahoui.

«Faut-il rappeler que Rached Ghannouchi a déjà fait sa déclaration de biens auprès de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), en sa qualité de chef du parti et en tant que président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ?», insiste Ennahdha dans son communiqué, en affirmant que la justice sera saisie contre les auteurs de ces «allégations et de ces campagnes visant à porter atteinte au parti et au pays»…

Y. N.