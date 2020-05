Déconfinement : Les jardins d’enfants, les crèches et les garderies scolaires reprennent leurs activités après l’Aïd

Le ministère de la Femme, de l’Enfance et des Seniors a annoncé ce mercredi 20 mai 2020, que la reprise des activités des jardins d’enfants, crèches et garderies scolaires aura lieu le lundi, 25 mai, soit juste après l’Aïd Al Fitr, et ce, sous certaines conditions sanitaires.

Selon un communiqué du ministère, les établissements concernés ne pourront utiliser que 50% de leurs capacités d’accueil, et doivent accorder la priorité aux enfants dont les parents travaillent.

La reprise concerne également les centres de jeunesse et de l’enfance, qui, pour leur part, ne pourront accueillir que les enfants résidents parmi ceux qui sont en classe terminale, ainsi que les enfants dont la situation financière de leurs familles est difficile.

Le communiqué indique, par ailleurs, que les crèches, les garderies scolaires et les centres de jeunesse doivent coordonner avec les délégations régionales de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, et également avec les services municipaux afin d’assurer, en amont, la désinfection des espaces où seront accueillis les enfants.

Dans le même contexte, le département de la Femme exige une application minutieuse du protocole sanitaire disponible sur son site web afin de limiter le risque de propagation du coronavirus. Et pour aider les établissements qui ouvriront bientôt leurs portes, il a décidé de leur distribuer quelque 100.000 bavettes.

C. B. Y.