‘‘Femmes et Covid-19’’ : Cawtar organise un concours régional de photographie

Le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche (Cawtar), en partenariat avec l’Association tunisienne des femmes photographes, organise un concours de photographie sur le thème ‘‘Femmes et Covid-19’’.

Le concours s’adresse aux photographes amateurs et professionnels du monde arabe, femmes et hommes, avec des photos qui illustrent des situations de la pandémie se rapportant au quotidien des femmes : travail, vécu, autoportraits, violence, entraide familiale, quarantaine… que ce soit à la maison, au travail ou dans la rue.

Le candidat/e peut envoyer entre une et dix photos dans leur taille originale et en bonne résolution, avec une brève biographie sur l’email womenphoto.asso@gmail.com avant la date du 24 mai 2020. Pour toute information complémentaire, veuillez appeler le : 00.216. 24.21.72.98

Les trois premières photos gagneront respectivement une médaille d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze. Aussi, tous/toutes les participant/es à l’exposition collective ‘‘Femmes et Covid-19’’ auront droit à des certificats de participation. La date et le lieu de cette manifestation seront annoncés ultérieurement.

L’objectif de ce concours est de pointer un moment historique particulier. En effet, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, le monde partage ses souffrances causées par cette pandémie.

L’exposition doit constituer des témoignages vivants renvoyant à une multitude d’expériences, de situations complexes, de partages (pour le meilleur et pour le pire), de joies et de douleurs, des succès, des échecs, de la solidarité, des leçons inspirantes, de nouvelles bonnes pratiques…

Source : communiqué.