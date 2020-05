Tunis : Ne dérangez pas l’agent de l’Etat qui fait sa sieste

La photo prise par un citoyen se serait passée de tout commentaire : un agent de l’Etat, au volant d’une voiture administrative, fait sa sieste à l’ombre d’un arbre, dans une zone généralement peu fréquentée de Tunis.

On reconnaît le lieu: les environs de la Cité Olympique d’El-Menzah. Et on se demande si notre agent observe le jeûne de ramadan. C’est très possible, même si, ramadan ou pas, beaucoup d’agents publics font la sieste, qui au bureau qui dans la voiture de fonction qui carrément chez lui. De toute façon, les services de contrôle ne pourront pas contrôler quelques 750.000 salariés du secteur public (là où 400.000 à tout casser aurait largement suffit) : une véritable armée qui ne se mobilise qu’à chaque fois où il est question d’exiger des augmentations salariales.

Celui qui veut connaître les raisons de la crise économique en Tunisie, qui s’est aggravée depuis 2011, il a là un début de réponse : un personnel en sureffectif, dont au moins la moitié ne fout rien, et une productivité proche de zéro.

Notre agent de l’Etat amateur de sieste ne peut dire qu’il attend quelqu’un dans cet endroit quasi-désert, surtout en cette période où les activités sportives sont l’arrêt pour cause de pandémie de coronavirus.

Les photos nous ont été envoyées par Fathi Affes, architecte DPLG. On le remercie et l’encourage à continuer dans cette vocation de journalisme citoyen.

Imed Bahri