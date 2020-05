Corruption : Mandat de dépôt à l’encontre de l’homme d’affaires Youssef Mimouni

Le juge d’instruction auprès du Pôle judiciaire et financier a émis aujourd’hui, mercredi 20 mai 2020, un mandat de dépôt à l’encontre de l’homme d’affaires, Youssef Mimouni, suspecté dans une affaire de corruption et d’exploitation illégale d’un domaine maritime public et qui avait été placé en détention, jeudi dernier.

Le substitut du procureur de la république et porte-parole du tribunal de 1ère instance de Tunis, Mohsen Dali, cité par l’agence Tap, a précisé que le juge d’instruction a également ordonné un mandat de dépôt à l’encontre d’un fonctionnaire de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal), suspecté de complicité avec le propriétaire du restaurant Le Grand Bleu à Gammarth et Pdg de la chaîne hôtelière Dar Ismail.

Notons que les deux suspects ont été entendus aujourd’hui, en présence de leur avocat, ajoute la même source.

Y. N.