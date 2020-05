Borj Cedria : Deux repris de justice arrêtés pour avoir tenté de mettre le feu à la forêt

La garde nationale a arrêté hier, jeudi 21 mai 2020, deux individus ayant tenté de mettre le feu à la forêt de Borj Cedria (sud de Tunis). Ils ont été placés en garde à vue, sur ordre du procureur de la république du tribunal de 1ère de Ben Arous.

Selon le colonel major Houssemeddine Jebabli, porte-parole de direction générale de la garde nationale, les 2 suspects, originaires de Ben Arous et qui ont des antécédents judiciaires, étaient également recherchés dans d’autres affaires.

Hier après-midi, des passants ont alerté la police après avoir aperçu les 2 suspects, se diriger vers la forêts, munis de pneus.

Les agents de la garde nationale les ont arrêtés et ont saisi, en leur possession, de la colle forte et deux pneus, et le ministère public a ordonné leur mise en détention.

Y. N.