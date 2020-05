Moussi annonce la levée du sit-in de son bloc parlementaire, devant une foule de partisans du PDL (Vidéo)

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a annoncé ce soir, vendredi 22 mai 2020, la levée du sit-in, observé par les députés du parti depuis 10 jours à l’Assemblée, après satisfaction de ses revendications, notamment l’audition de Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahdha et président du Parlement.

«L’Histoire de la Tunisie prend un nouveau tournant avec un mouvement d’’opposition aux Frères musulmans (Ennahdha) conduit par le PDL, avec le soutien de la société civile et des organisations nationales», a lancé Abir Moussi devant une foule de partisans du PDL, qui s’étaient rassemblés devant l’Assemblée, pour fêter cette victoire, disent-ils.

Abir Moussi a également remercié les élus des autres blocs qui ont soutenu les députés PDL dans leur démarche,et qui leur ont rendu visite durant le sit-in, citant notamment, Qalb Tounes, Réforme nationale, El-Mostakbal et Tahya Tounes, ainsi que les personnalités politiques et les médias, tourt en affirmant que son parti réaffirme sa volonté de retirer la confiance à Rached Ghannouchi, de la présidence du parlement.

بحضور شعبي عفوي نعلن رسميا عن فك الإعتصام وإنهاء إضراب الجوع#اعتصام_الحسم_حقق_مطالبه#المشوار_متواصل_حتى_النصر Publiée par ‎Abir Moussi الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر‎ sur Vendredi 22 mai 2020

«Nous sommes sur la bonne voie et nous n’allons jamais lâché, nous avons observé un sit-in malgré la situation et Wajdi Boudhina a entamé une grève de la faim, défiant la fatigue et un malaise qui l’a conduit, hier, à l’hôpital. Nous ne craignons rien, car les desrtouriens ont des cœurs en fer», a encore lancé Mme Moussi, devant une foule qui l’acclamait et qui lançait des slogans faisant son éloge.

Mais dans cette euphorie, les partisans du parti destourien ainsi que ses dirigeants ont oublié les mesures sanitaires, notamment le port du masque et la distanciation physique, sachant que les rassemblements sont interdits en Tunisie, jusqu’à nouvel ordre, et ce, dans le cadre de la lutte nationale contre la pandémie…

Y. N.