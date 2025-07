Santé | Comment parer au manque de magnésium ?

Le magnésium est l’un des minéraux les plus abondants dans notre corps. Pourtant, une proportion importante de la population jusqu’à 70%, et notamment chez les femmes, vont souffrir d’un déficit en magnésium. C’est le Pr Faouzi Addad qui lance cette alerte dans le post Facebook publié ce dimanche 13 juillet 2025 et que nous reproduisons ci-dessous, tout en expliquant les moyens pour parer à cette carence et se sentir mieux.

Comment suspecter un manque de magnésium ?

Les signes les plus fréquents : fatigue, troubles du sommeil, crampes, fourmillements des paupières ou autour des lèvres, palpitations, vertiges, maux de tête, anxiété, irritabilité et troubles de la concentration.

Certains facteurs peuvent accélérer ce déficit, comme la consommation régulière de café, thé, alcool, sucre, mais aussi le stress et la prise de diurétiques.

Le dosage sanguin ne permet pas de savoir avec précision si l’on manque de magnésium, car le magnésium sérique ne représente que 1 % de l’ensemble du magnésium présent dans notre corps (muscles, os…). Il est donc important d’analyser les symptômes.

Le magnésium est présent dans les légumes verts, le chocolat noir, les fruits secs et certaines eaux minérales.

Plusieurs compléments en magnésium sont proposés sur le marché, notamment en période de stress, d’activité physique intense ou d’allaitement.

Les formes de magnésium les mieux assimilées sont : bisglycinate, malate, taurinate, thréonate, glycérophosphate et citrate. Le choix dépendra de l’indication : par exemple, le taurinate est réputé pour un effet bénéfique sur le rythme et la fonction cardiaque (les études restent cependant limitées)

La prise, le soir, de 300 à 400 mg peut être associée à un meilleur sommeil. On peut en prendre quotidiennement ou sous forme de cure de 1 à 3 mois, selon les besoins.

Consultez vos professionnels de santé pour une prescription adaptée. Cardiologue de libre pratique.