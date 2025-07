Son épouse dénonce | «Issam Chebbi privé de lecture en prison»  

Dans un post mis en ligne sur sa page Facebook ce lundi 14 juillet 2025, Faiza Rahem se plaint des autorités pénitentiaires qui ne transmettent pas à son époux, Issam Chebbi, secrétaire général du Parti républicain (Al-Joumhouri), poursuivi dans l’affaire dite de «complot contre l’Etat», les journaux, magazines et livres qu’elle lui rapporte.

«Je ne comprends pas quel crime commettrait mon mari en lisant un journal derrière les barreaux, d’autant plus qu’il est injustement isolé du monde extérieur», écrit-elle notamment.

«Les journaux que l’on achète dans les kiosques en dinar tunisien lui sont interdits sans aucune justification. Quant aux livres que je présente à la direction [pénitentiaire], ils lui sont remis après plusieurs semaines, où non remis du tout, avant de m’être restitués sans avoir été touchés, et sans explication», écrit encore Faiza Rahem, qui s’interroge : «Le mot imprimé vous fait-il si peur ou vous terrorise-t-il ?»

«L’interdiction de lecture n’est pas une mesure administrative. C’est une punition supplémentaire, sans jugement. J’exige, en tant qu’épouse d’un citoyen et d’un prisonnier politique, qu’on lui accorde le droit à la connaissance que lui garantit la loi. Je m’adresse ici à l’Etat et à ses institutions, et non à une instance étrangère, pour demander que mon mari puisse jouir complètement des droits reconnus à tout citoyen. Je ne cherche pas de solution auprès de l’étranger, c’est pourquoi je frappe à votre porte, vous les responsables de cette interdiction, montrez-moi ce que vous pouvez faire ?», conclut l’épouse de Issam Chebbi, qui est incarcéré à la prison de Borj Erroumi, à Bizerte.

I. B.