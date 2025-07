La Tunisie ambitionne de porter sa couverture forestière de 8,5 à 12%

La couverture forestière de l’ensemble du territoire tunisien s’élève actuellement 8,5% et les autorités ambitionnent de porter ce taux au cours des prochaines années à 12 voire 16%, a fait savoir Sahbi Ben Dhiaf, directeur de la conservation des forêts, au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, dans un entretien accordé à l’agence Tap. (Ph. Forêt de pin d’Alep au Kef).

Les forêts tunisiennes ont une capacité de résilience face aux incendies, qui se traduit par une restauration naturelle de leur couverture végétale après leur embrasement, a indiqué le responsable. Et d’ajouter que «les forêts méditerranéennes se distinguent par leur capacité naturelle à se régénérer, à condition que les incendies ne se répètent pas aux mêmes endroits».

Dans ce cas-là, la Direction des forêts mène des études de terrain et entreprend de reboiser, lorsque cela s’avère nécessaire.

Actuellement, la couverture forestière en Tunisie est estimée à environ 8,5% de la superficie totale du pays et le secteur forestier contribue à hauteur de 1,4% au produit intérieur brut (PIB) et à 14% du PIB agricole, a indiqué Ben Dhiaf, en soulignant l’importance du rôle économique et social des forêts dans notre pays où elles s’étendent sur environ 1,2 million d’hectares et abritent entre 700 000 et un million de personnes.

«La direction général des forêts œuvre, actuellement, à mettre en place une stratégie nationale des forêts à l’horizon 2050, dans le cadre de la valorisation du rôle économique des forêts afin d’en assurer la durabilité, tout en permettant aux citoyens d’en bénéficier», a encore expliqué le responsable. Créée le 28 juin 1883, la DGF est considérée comme l’une des plus anciennes administrations en Tunisie. La célébration récente de son 142e anniversaire témoigne de l’importance du secteur forestier et de son lien étroit avec le citoyen.