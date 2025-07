Des bus chinois pour soulager le transport public routier en Tunisie  

La Société des transports de Tunis (Transtu) a fait grand bruit de la réception, le 12 juillet 2025, de 189 nouveaux bus en provenance de Chine au port commercial de La Goulette. Il s’agit du deuxième lot du contrat conclu avec l’entreprise chinoise King Long, pour un coût total d’environ 152 millions de dinars.

Cette opération porte sur l’acquisition de 300 nouveaux bus chinois en deux lots, répartis en 140 bus réguliers et 160 bus à impériale (à deux niveaux), a indiqué Le PDG de la Transtu Abderraouf Essalah, dans un communiqué de presse publié à cette occasion.

La Transtu a réceptionné le premier lot de 111 bus au port de La Goulette le 18 juin dernier, en présence du ministre des Transports Rachid Amri.

Les nouveaux bus contribueront à la reprise des lignes interrompues en raison des difficultés rencontrées par l’entreprise en matière de transport, a souligné le responsable, ajoutant que les nouveaux bus vont renforcer la flotte de la société pour répondre aux besoins quotidiens d’environ 3 millions d’habitants dans la région du Grand Tunis, avec ses grands centres urbains tels qu’Ettadhamen, Manouba, Raouad, Bhar Lazreg et Ben Arous.

Un autre contrat chinois sera également conclu pour l’achat de 418 nouveaux bus supplémentaires, qui seront attribués à des entités et entreprises nationales afin d’offrir des conditions de transport adéquates dans toutes les provinces. Il a confirmé que ces bus devraient être livrés entre septembre et octobre 2025.

Il a déclaré que le ministère achèterait 418 nouveaux bus supplémentaires auprès d’un constructeur chinois, dont environ 240 aideront à améliorer le transport terrestre au niveau régional.

Tout en se félicitant de ces acquisitions effectuées grâce à un prêt chinois et qui vont aider à soulager les souffrances des usagers du transport public terrestre, ferroviaire et aérien, aujourd’hui en état de déshérence depuis deux ou trois décennies, on doit rappeler aux responsables des entreprises publiques telles que la Transtu, la SNCFT et Tunisair que la solution à la crise n’est pas dans ce genre d’opérations ponctuelles qui constituent des solutions provisoires mais dans l’assainissement de ces entreprises et l’amélioration de leurs assises financières afin qu’elles puissent se développer et être en phase avec les besoins des usagers.

A bon entendeur !

I. B.