PSG vs Chelsea en live streaming : Finale Coupe du monde des clubs

La finale de la Coupe du monde des clubs 2025 entre PSG et Chelsea, en direct ce dimanche 13 juillet à 21h (heure française) au MetLife Stadium (New York/New Jersey). Cet événement marque l’apogée du premier format élargi à 32 équipes, avec un jackpot dépassant les 100 millions de dollars.

Le Paris Saint-Germain, déjà vainqueur de la Ligue 1, de la Coupe de France et de la Ligue des Champions (5‑0 contre l’Inter Milan en finale), vise un quintuplé historique, tandis que Chelsea, champion d’Europe de la C3, s’appuie sur une solide défense sous Enzo Maresca.

PSG Chelsea en live streaming : finale Coupe du Monde des Clubs