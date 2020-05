Coronavirus : Situé entre deux gouvernorats parmi les plus touchés par l’épidémie, Tozeur est à son 40e jour sans nouveau cas

Partagez 0 Partages

Aucune nouvelle contamination n’a été enregistrée pour le 40e jour consécutif, à Tozeur, où tous les patients ont gagné la bataille contre le coronavirus, depuis le 9 mai courant et où 201 Tunisiens rapatriés de différents pays, notamment la Libye, et qui étaient à l’isolement sanitaire obligatoire, ont pu rentrer chez eux, hier, dimanche 24 mai 2020, après avoir été testés négatifs à la covid-19.

Depuis la propagation de la pandémie en Tunisie, aucun nouveau cas de décès lié au coronavirus, n’a été enregistré dans ce gouvernorat, situé entre deux régions parmi celles ou l’on a dépisté le plus grand nombre de contaminations, notamment Kébili qui compte à ce jour 108 cas dont 84 guérisons et un décès, ainsi que Gafsa, 7e région la plus touchée en Tunisie, avec 47 contaminations (38 guérisons).

Les autorités régionales ainsi que les habitants de Tozeur se réjouissent de cette bonne nouvelle, d’autant que les professionnels de la santé, à l’instar de Dr Nissaf Ben Alaya, directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (OMNE), avaient indiqué que pour pouvoir affirmer que l’on a définitivement battu l’épidémie, il faudra enregistrer 40 jours consécutifs, sans la moindre nouvelle contamination.

De son côté, le gouverneur de Tozeur, Aymen Bejaoui estime cependant que la vigilance est toujours de mise et appelle les habitants à continuer à respecter les mesures de précautions sanitaires décidées par les autorités.

Sur un autre plan, la direction régionale de la Santé de Tozeur a lancé une campagne de sensibilisation pour prévenir de toute éventuelle contamination par la fièvre typhoïde, qui a touché, à ce jour, 36 personnes, dont 22 enfants à Kébili.

Y. N.