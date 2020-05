Huile d’olive bio : La marque tunisienne, «Triomphe Thuccabor», décroche le prix international Biolterritori

Partagez 0 Partages

«Nous venons de recevoir une excellente nouvelle depuis l’Italie : Notre marque Triomphe Thuccabor a reçu le prix spécial Biolterritori (meilleure huile d’olive biologique- Best of Class)», annonce Maher Ben Ismaïl, cofondateur du Domaine Ben Ismaïl.

La même source affirme que Biolterritori est l’un des prix le plus prestigieux et le plus fiable en ce qui concerne les huiles d’olive bio, de haute qualité, qui a été discerné, par un jury de 30 experts, à «Triomphe Thuccabor», huile extra vierge, produite à Béja, au nord-ouest de la Tunisie, à partir d’olives Chétoui du Domaine Ben Ismail.

«Nous sommes fiers de savoir que nous sommes sur la bonne voie pour la qualité et surtout la santé de nos consommateurs et la protection de l’environnement», a commenté Maher Ben Ismaïl, en concluant : «Tandis que le monde s’arrête l’agriculture continue à fonctionner»

Y. N.