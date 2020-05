Kébili : Le nombre des contaminés par la fièvre typhoïde continue à augmenter

Le bilan des individus atteints par la fièvre typhoïde s’est alourdi à Kébili, atteignant les 36 cas, selon une source médicale relayée par Mosaïque FM, ce lundi 25 mai 2020.

Il s’agit de 22 enfants et de 14 adultes, admis à l’hôpital régional de Kébili ainsi qu’à celui de Souk Lahad vu que le premier a fini par être saturé, sa capacité d’accueil étant limitée à 34 patients alités.

La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse dont la contamination se fait par l’ingestion de viandes peu cuites, et de boissons ou aliments souillés par les selles d’une personne infectée. Le taux de létalité associé à cette maladie avoisine 1%.

Les symptômes de cette infection bactérienne sont principalement une fièvre élevée (40°), des maux de tête, des insomnies, des vertiges, un saignement de nez, une perte d’appétit, des nausées, une diarrhée ou une constipation.

Le ministère de la Santé avait indiqué, il y a quelques jours, que les contaminations enregistrées à Kébili étaient dues à des infractions sanitaires et environnementales en raison de l’évacuation non surveillée des eaux usées et de la commercialisation arbitraire d’eaux douteuses.

Le département gouvernemental a, dans ce contexte, assuré que cette vente sera interdite et que les aliments disponibles sur le marché seront contrôlés de manière plus stricte par les autorités sanitaires.

C. B. Y.