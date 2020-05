Viol collectif à Sousse : Un suspect placé en détention

La brigade de police chargée d’enquêter sur le viol collectif d’une jeune fille à Sousse, a arrêté hier soir, dimanche 24 mai 2020, un repris de justice. Son complice a été identifié et fait l’objet d’un mandat de recherche.

Selon une source policière, la jeune femme connaissait l’un des suspects, qui lui a donné rendez-vous hier, avant de l’enlever sous la menace d’arme pour l’emmener en moto, dans une maison, située dans un quartier populaire de Bouhsina, connu sous le nom de «Houmet El gaz».

Un autre individu se trouvait dans cette maison de fortune et la jeune femme, a indiqué qu’on l’a obligée à consommer de la drogue, toujours sous la menace d’une arme blanche, en ajoutant que les 2 individus l’ont violentée avant de la violer.

Les violeurs ont ensuite pris la fuite et la victime a porté plainte et a été prise en charge par la brigade de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, relevant de la sûreté nationale.

Le suspect principal a été arrêté et placé en détention et son complice est toujours recherché.

Y. N.